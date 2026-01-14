Il retroscena: Ambrosino-Venezia, perché il Napoli ancora non lo libera

Quasi una settimana fa vi avevamo raccontato che il Venezia aveva raggiunto gli accordi con Giuseppe Ambrosino, compreso il placet del Napoli, e che l’attaccante classe 2003 sarebbe stato liberato questa settimana. Ma la situazione non si è ancora sbloccata e c’è una motivazione, ovvero Conte per ora non intende dare il via libera a qualsiasi tipo di operazione (il discorso vale per Marianucci) fino a quando non ci sarà chiarezza sul mercato a saldo zero. Il Venezia deve aspettare, ha l’intesa totale in prestito con riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A.

