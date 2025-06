Il retroscena: Allegri-Vlahovic, dai contatti di 4 giorni fa all’attesa Milan

Il futuro di Dusan Vlahovic è tutto da scrivere. Ma possiamo confermare due cose importanti, la prima è che i tentativi del Fenerbahce fin qui sono stati respinti al mittente. La seconda cosa è che confermiamo i contatti con Massimiliano Allegri svelati quattro giorni fa, il profilo piace molto al Milan e non dimentichiamo che lo stesso allenatore lo aveva voluto con forza alla Juventus diversi anni fa. Certo, ci sarebbe da mettere a posto diverse cose: più che il cartellino (30 milioni potrebbero essere sufficienti a un anno dalla scadenza) ci riferiamo all’ingaggio da circa 12 milioni a stagione. Ma ci si può lavorare, in attesa di approfondimenti sul futuro di Vlahovic che arriveranno presto, senza escludere l’interesse del Milan che sta seguendo anche Retegui, il giocatore piace anche alla Juve. Ma prima la Juve si confronterà con l’attaccante per capire le sue intenzioni rispetto al contratto in scadenza nel 2026.

