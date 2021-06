Il retroscena: Allegri preferisce Sirigu, ma deve aspettare. Le alternative Juve

Confermata la nostra indiscrezione di qualche giorno fa: Max Allegri vuole un portiere esperto e lo ha individuato in Salvatore Sirigu. Una notizia confermata da qualche testata giornalistica stamattina, ovviamente senza citare la fonte. La motivazione è chiara: Allegri vorrebbe affiancare a Szczesny un portiere esperto, considerato che Perin potrebbe andare altrove e che Pinsoglio dovrebbe restare come terzo.

Ci sarebbe anche l’opportunità di imbastire una trattativa con il Toro, essendo il contratto in scadenza tra un anno, tuttavia non è ancora il momento. Sirigu vuole ancora aspettare, si sente ancora un titolare, la possibilità Juve c’è ma per ora senza andare oltre. Le alternative sono Mirante (che piace al Milan) e Romero.

Foto: Zimbio