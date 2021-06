Il retroscena: Allegri, piace Sirigu come vice Szczesny. Ma non è semplice

Salvatore Sirigu ha un altro anno di contratto con il Torino, ma non è scontato che resti, ha richieste non soltanto in Italia. E deve prendere una decisione importante perché il prossimo sarà il campionato che avvicinerà gli azzurri ai Mondiali del 2022. Diciamo questo perché a Max Allegri piacerebbe affiancare a Szczesny un portiere esperto dello spessore di Sirigu.

Anche perché andrà chiarita la posizione di Mattia Perin che potrebbe restare o andare a giocare (tornare al Genoa è un’ipotesi, non l’unica). Ma proprio nella stagione che porta ai Mondiali non è una soluzione semplicissima da realizzare, Sirigu potrebbe decidere di continuare a giocare.

Foto: Twitter Italia