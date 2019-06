Il retroscena: Allegri, mai una possibilità Chelsea. La sua decisione…

Max Allegri è stato inopportunamente accostato al Chelsea, non c’è stata mai una possibilità che potesse andare alla corte di Abramovic. Per la verità sono stati rumors incontrollati e privi di fondamento. In realtà Allegri ha deciso intanto di prendersi qualche mese sabbatico, poi valuterà con calma. Ma non ha avuto mai l’ansia di accettare una proposta tanto per accettarla, preferisce restare alla finestra e riposarsi dopo il lungo e proficuo ciclo con la Juve.

Foto: Twitter ufficiale Juventus