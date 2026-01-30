Il retroscena: Alisson, il Napoli ha chiuso ma aspetta la decisione su Lookman

30/01/2026 | 23:40:26

Il Napoli ha ormai chiuso l’operazione Alisson Santos, trovando gli accordi con lo Sporting CP. Importante il passaggio sul prestito oneroso di circa 4 milioni che vi abbiamo svelato nel corso del pomeriggio, con un diritto di riscatto di circa 14,5 milioni. Un esterno offensivo in più per Antonio Conte, il Napoli aveva battuto altre piste ma quando ha capito che sarebbe stato complicato arrivare a Sulemana ha virato decisamente su Alisson Santos. L’operazione è completata, ma il Napoli aspetta la decisione di Lookman visto che il Fenerbahce non ha dato le garanzie all’Atalanta mentre l’Atletico Madrid non si è ancora materializzato. E se Lookman restasse? Il Napoli per questo motivo aspetta per Alisson pur avendo gli accordi…

Foto: sito UEFA