Il retroscena: Alexis Sanchez, nessuna firma sulla risoluzione. Ecco perché 

Aexis Sanchez non ha certo firmato lunedì scorso la risoluzione con l’Inter, semplicemente perché non c’era stato alcun incontro con i suoi rappresentati. L’incontro c’è stato poco fa, la cosa bella (o brutta, dipende dai punti di vista) è che Sanchez anche oggi non ha firmato. E serve ancora tempo perché l’Olympique Marsiglia non ha formalizzato un’offerta, pur essendo molto interessata al cileno, e da questo dipende tutto il resto. Evidentemente Sanchez non vuole rinunciare a nulla, quindi prima di parlare di risoluzione meglio aspettare.

