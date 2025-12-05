Il retroscena: Alagna cambia rotta, ora la Nissa sorpassa la Reggina

05/12/2025 | 12:48:58

Fabio Alagna stamattina aveva detto sì alla Reggina al punto che erano stati preparati i documenti per accoglierlo in Calabria nelle prossime ore. Ma sono subentrati ostacoli su vecchie mensilità (che sarebbero state risolte) e soprattutto relative a scelte personali per una trattativa che gli amaranto hanno portato avanti troppo a lungo: c’è stato l’inserimento forte della Nissa che, possiamo anticiparlo, sta lavorando per bruciare la Reggina puntando sul fatto di poter avvicinare sempre più l’attaccante alla sua natia Sicilia. Ora la Nissa è ormai convinta di poter prendere un attaccante importante per la Serie D. E si prepara a tagliare il traguardo, soffiando Alagna (che sta risolvendo con la Pistoiese) alla Reggina.