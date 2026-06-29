Il retroscena: Ahanor, la valutazione Atalanta è superiore ai 30 milioni

29/06/2026 | 19:55:34

L’Atalanta crede molto nelle qualità di Honest Ahanor, non a caso per il difensore centrale classe 2008 ha speso 16 milioni la scorsa estate per prelevarlo dal Genoa. L’Atalanta si sarebbe aspettata una maggiore valorizzazione da Palladino, soprattutto negli ultimi mesi della scorsa stagione. Ma esiste la convinzione che con Sarri al timone le sue qualità, indiscutibili, possano emergere definitivamente. Ecco perché difficilmente basteranno i 30 milioni e passa messi sul tavolo dal Brighton, nel senso che servirà un rilancio molto consistente per convincere l’Atalanta a considerare un’eventuale cessione di Ahanor.

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