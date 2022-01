Il retroscena: Aebischer promosso da Mihajlovic. Il Cagliari aveva chiuso, ma…

Michelè da sabato scorso un promesso sposo del. Esattamente da quando il presidente Giulini è stato in Svizzera per convincere il centrocampista classe 1997 a sciogliere le riserve dopo l’accordo totale con lo Young Boys. Sì, totale per 4 milioni con obbligo di riscatto soltanto che – dopo aver sfiorato la Samp – Aebischer ha voluto prendersi, come raccontato, qualche giorno riflessione in più. Nulla contro il Cagliari, neanche un rifiuto ma soltanto il desiderio di valutare eventuali altre proposte, come se aspettasse un altro club. In effetti nella notte tra martedì e mercoledì, come anticipato stamattina , si è materializzato il Bologna. Aebischer è un profilo che piace molto a Mihajlovic, il Bologna cerca un centrocampista, nel frattempo il Cagliari ha preso ormai Baselli e Petrovic, il rischio di un sorpasso da stamattina è più di una semplice idea.