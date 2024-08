Il retroscena: Adli e quella rinuncia araba da 5 milioni di ingaggio

Adli ripartirà dalla Fiorentina, con convinzione e può essere la pedina giusta per consentire al centrocampo di Palladino un ulteriore salto di qualità. Vi abbiamo raccontato i termini dell’operazione, possiamo aggiungere che non più tardi di una settimana fa Adli ha detto no a un’importante richiesta dall’Arabia, gli avrebbero offerto 5 milioni di ingaggio più bonus a stagione. Ma evidentemente il suo desiderio era quello di restare in Europa, adesso ripartirà da Firenze.

Foto: Instagram Adli