Il retroscena: Adama Traoré, l’offerta rinnovo del Wolverhampton. E Il Napoli…

Il Wolverhampton ha oggetto ad Adama Traoré il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Lopetegui non intende perdere l’esterno spagnolo, la proposta è da 3 milioni più bonus a stagione. Traoré ha memorizzato, il pressing del suo club continuerà, ma per ora non firma. Lui sta valutando la possibiilità di fare una nuova esperienza. I contatti con il Napoli, come già anticipato, vanno avanti da novembre e resta un’opzione a parametro zero.

foto: Instagram Adama Traoré