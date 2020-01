Il retroscena: Acquah, il Lecce al lavoro per sbloccare

Afriyie Acquah e il Lecce, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato l’irruzione a sorpresa del club salentino e il successivo accordo totale raggiunto con il Malatyaspor, proprietario del cartellino dell’ex centrocampista dell’Empoli. Ieri c’è stata una frenata nella trattativa, dovuta a un ripensamento del presidente del club turco che non ha dato il via libera al ghanese. Ma il Lecce ora è al lavoro per sbloccare l’operazione, conta di trovare la giusta quadratura a stretto giro di posta, confidando nella volontà dello stesso Acquah che vuole trasferirsi in Salento.

Foto: Twitter ufficiale Empoli