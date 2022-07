Il retroscena: Acerbi, serve una svolta. Ha rotto con i tifosi e con Sarri. E Romagnoli…

Francesco Acerbi si aggregherà nei prossimi giorni, se si aggregherà, nel ritiro della Lazio. Ma è una situazione difficile, dovremmo dire compromessa, tra il difensore centrale e Sarri. Tutto questo malgrado un contratto lunghissimo, addirittura in scadenza nel 2025. Non è quindi soltanto un problema ambientale, dopo la rottura con i tifosi e le scuse via social, ma anche tecnico-tattico e non solo. Proprio per questo motivo la Lazio non ha chiuso l’operazione Romagnoli e se non lo facesse commenterebbe un errore grave visto che la differenza è di poche centinaia di migliaia di euro a stagione. Ma indipendentemente da questo, bisognerà trovare una soluzione per Acerbi, il rapporto con Sarri è ai minimi. E la staffetta con Romagnoli andrebbe concretizzata al più presto, prima che l’ex capitano del Milan prenda in considerazione altre proposte (Fulham in testa). Ma Alessio vuole la Lazio, quindi non resta che attendere, almeno fino a quando lui avrà il desiderio e la pazienza di farlo…

Foto: Instagram Acerbi