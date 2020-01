Il retroscena: a fine dicembre Inter e Milan avevano parlato dello scambio Gagliardini-Kessie. Ora…

Al Milan piace Politano, ma è un’operazione da almeno 25 milioni. Oppure la ricerca di una contropartita che piaccia all’Inter. Chi può essere? Per il centrocampo Marotta aspetta sempre Vidal, priorità assoluta. Ma un profilo che può essere valutato è quello di Kessie. A fine dicembre Inter e Milan avevano pensato a uno scambio Kessie-Gagliardini senza andare fino in fondo. Significa comunque che Kessie è un profilo che l’Inter valuta, aspettando sempre Vidal. Intanto, il Milan ha sondato Duncan, significa che anche a centrocampo può accadere qualcosa. E Kessie, parlando in generale, non è più intoccabile. L’uscita di Politano potrebbe consentire all’Inter di valutare anche Giroud, nel mirino da settimane.

Foto: Milan Twitter