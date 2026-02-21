Il report della Lazio: “Frattura scomposta della clavicola destra per Rovella”

22/02/2026 | 00:17:18

La Lazio ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Nicolò Rovella: “La S.S. Lazio comunica che, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. Il giocatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica”.

foto sito lazio