Il report del Sassuolo sulle condizioni fisiche di Berardi: “Nessuna nuova lesione muscolare”

Può tirare un sospiro di sollievo il Sassuolo dal momento che gli esami medici effettuati a Domenico Berardi non hanno riscontrato nessuna nuova lesione muscolare. Di seguito il report del club neroverde: “Le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati”.

Foto: instagram Berardi