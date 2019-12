Il Rennes blinda Hunou: è ufficiale il rinnovo fino al 2023

Il Rennes blinda Adrien Hunou. Il club francese, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato il rinnovo del contratto del talentuoso attaccante. Come si legge nella nota, “Lo Stade Rennais F.C. è lieto di annunciare l’estensione del contratto di Adrien Hunou per altre tre stagioni, fino al 2023“.

Protagonista in stagione di 7 gol e 1 assist in 19 presenze, il bomber ha così commentato il rinnovo: “Sono molto felice di continuare l’avventura con il Rennes, un club che mi è caro e che è in costante crescita. Ho sempre dato tutto dal primo giorno in cui mi sono iscritto al centro di formazione e continuerò a farlo. Vorrei ringraziare i tifosi per i molti messaggi di supporto che mi hanno inviato. Sono molto commosso“.

Foto: sito Rennes