Il Real si prende i quarti di Champions e l’Euroderby ai rigori. Fatali il doppio tocco di Alvarez e la traversa di Llorente

La gara si sblocca dopo appena 27 secondi con la rete di Conor Gallagher che riporta il punteggio in parità dopo l’andata a favore del Real (2-1). E’ il segnale di una serata particolarmente difficile per gli uomini di Ancelotti che in tutto il primo tempo pensano più a non subire un altro gol che non a segnare. La ripresa inizia in linea con la fine del primo tempo, con l’Atletico Madrid proiettato in avanti e il Real concentrato più a difendersi. Poi il lampo di Kylian Mbappé che costringe Lenglet al fallo in area di rigore. E’ l’episodio che potrebbe cambiare l’eliminatoria, ma Vinicius spara clamorosamente alto. Non sono bastati i supplementari per decretare la vincitrice, si è deciso tutto ai calci di rigore. Il primo a presentarsi dal dischetto è Mbappé che spiazza Oblak. Per l’Atleti è Sorloth ad aprire la serie con un mancino secco a incrociare che spiazza Courtois. Anche Bellingham non sbaglia, così come Alvarez ma l’argentino scivola, tocca due volte la palla e insacca. E, dopo la revisione del VAR, Marciniak annulla la rete dell’attaccante dei Colochoneros. Valverde allunga, Correa non sbaglia. Oblak ipnotizza Vazquez, ma Llorente non pareggia i conti centrando la traversa. Ed è il rigore Rudiger a essere decisivo e a portare i Blancos ai quarti di finale.

Foto: Instagram Real