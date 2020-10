Il Real si ferma ancora, è ultimo! Il City passeggia a Marsiglia. I risultati delle altre gare di Champions

Altro passo falso della formazione di Zidane nel secondo turno di Champions League. Dopo aver debuttato con una sconfitta, le merengues non vanno oltre il pari contro il Borussia Moenchengladbach, 2-2 il risultato finale. In questo momento la squadra spagnola è ultima con un punto nel girone in cui è presente anche l’Inter.

Vittoria per 3-0 per il Manchester City contro il Marsiglia, successi anche per Porto, Atletico, Bayern e Liverpool.

Foto: Marca