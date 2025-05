Il Real saluta Ancelotti con una vittoria: doppietta di Mbappé per stendere la Real Sociedad

24/05/2025 | 18:27:34

Il Real Madrid batte 2-0 la Real Sociedad nell’ultima sfida di campionato disputata in un Santiago Bernabeu che ha tributato il meritato omaggio a Carlo Ancelotti e Luka Modric che lasceranno a breve. Una vittoria arrivata grazie alla doppietta di Kylian Mbappé, autore della per il 2-0 finale: prima sbaglia dal dischetto ma ribadisce in rete sulla ribattuta del portiere, poi raddoppia su assist di Vinicius.

Mbappé con questa doppietta scavalca anche Gyokeres per la Scarpa d’Oro e si avvicina al trionfo.

Foto: Instagram Real Madrid