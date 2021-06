Il Real riaccoglie Ancelotti: “Torna a Madrid l’allenatore della decima”

Il Real Madrid riaccoglie Carlo Ancelotti e lo fa con un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale, dove ripercorre la carriera del tecnico emiliano, il vincitore della “decima” nel 2014.

Questo quanto si legge:

“Carlo Ancelotti (Reggiolo, Italia, 06/10/1959) è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il 61enne tecnico italiano arriva dall’Everton e torna nel nostro club dopo aver fatto la storia alla sua prima fase. Ha allenato il Real Madrid per due stagioni, tra il 2013 e il 2015, ed è diventato l’allenatore di La Décima. Con lui alla guida, la squadra torna a regnare in Europa 12 anni dopo, dopo l’indimenticabile finale di Lisbona contro l’Atlético. Ancelotti ha vinto quattro titoli al Real Madrid. Oltre alla Champions League, nella sua prima stagione ha alzato la diciannovesima Copa del Rey, battendo in finale il Barcellona. E nella seconda arrivano due nuovi successi: la Supercoppa Europea contro il Siviglia e il Mondiale per Club contro il San Lorenzo. Inoltre, è l’allenatore nella storia del Real Madrid che ha ottenuto il maggior numero di vittorie nelle sue prime cento partite ufficiali (78).

Titoli ed esperienza

Il nuovo allenatore del Real arriva con la sua grande esperienza e un curriculum spettacolare. Ha vinto titoli in Spagna, Italia, Inghilterra, Francia e Germania. Dopo aver completato una brillante carriera calcistica in cui ha aggiunto 14 titoli, i suoi primi trionfi da allenatore sono arrivati ​​alla guida del Milan. Lì ha vinto due Champions, due Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, un Campionato, una Coppa e una Supercoppa Italiana. Con il Chelsea ha firmato una tripletta nella sua prima stagione: Community Shield, Premier League e FA Cup. Poi è stato campione del PSG della lega francese nel periodo precedente il suo arrivo al Real Madrid. Successi nei cinque massimi campionati europei. Dopo aver avuto successo in Spagna, ha ripetuto i successi in Germania. Alla guida del Bayern Monaco, ha vinto una Bundesliga e due Supercoppe tedesche. Dopo le ultime esperienze da allenatore di Napoli ed Everton, Ancelotti torna al Real Madrid con l’obiettivo di continuare a fare la storia nel miglior club del mondo.

Palmares: – 3 Champions League – 2 Mondiali per club – 3 Supercoppe Europee – 1 Coppa Intertoto – 1 campionato italiano – 1 Premier League – 1 campionato francese – 1 campionato tedesco – 1 Coppa del Re – 1 Coppa Italia – 1 FA CUP – 1 Supercoppa Italiana – 2 Supercoppe di Germania – 1 Community Shields

-Nazionale italiana, vice allenatore (1992-1995) -Reggiana (1995-1996) -Parma (1996-1998) -Juventus Torino (1999-2001) -AC Milan (2001-2009) -Chelsea (2009-2011) -Paris Saint-Germain (2011-2013) -Real Madrid (2013-2015) -Bayern Monaco (2016-2017) -Napoli (2018-2019) -Everton (2019-2021) -Real Madrid (2021-).

Foto: Sito Real Madrid