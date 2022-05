Il Real presenta le nuove maglie. Testimonial Benzema e tre leggende del Madrid

Il Real Madrid è con la testa ormai alla finale di Champions League, dopo aver già trionfato in Liga. Le merengues hanno presentato quest’oggi le nuove divise per la prossima stagione. Come testimonial non poteva mancare l’inamovibile Karim Benzema. Spiccano però anche Roberto Carlos, Iker Casillas e Raul Gonzalez, tre leggende dei blancos. Di seguito la foto diffusa dal club di Ancelotti.

FOTO: Facebook Real