Il Real perde Camavinga: il report medico del club
10/08/2025 | 18:10:48
Attraverso un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato un infortunio per Eduardo Camavinga. Non una grande notizia a soli 9 giorni dall’esordio in campionato. La nota del club spagnolo: “A seguito degli esami effettuati su Eduardo Camavinga dai servizi medici del Real Madrid, al giocatore è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia destra. In attesa di ulteriori sviluppi”.
Foto: Camavinga X profilo