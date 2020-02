Il Real perde ancora Hazard: due mesi di stop, salta il City e il Clasico

Non c’è pace per Eden Hazard. Il belga, infortunatosi ieri sera durante la partita contro il Levante, ha riportato la rottura della cresta del perone, lo stop previsto è di circa due mesi. Zidane, dunque, perde di nuovo Hazard che era già stato fermo per 83 giorni dopo esser stato colpito dal connazionale Meunier nella sfida del 26 novembre scorso tra Madrid e Psg. Ora il belga salterà sicuramente le decisive gare di questa settimana con City e Barça, ma l’intera stagione rischia di essere compromessa.

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 23, 2020

Foto: sito ufficiale Real Madrid