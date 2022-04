Il Real pensa al City. Ancelotti: “Benzema e Vinicius riposeranno con l’Espanyol”

Mercoledì c’è il ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. I blancos devono rimontare il 4-3 rimediato in Inghilterra ed è per questo che Ancelotti, come dichiarato in conferenza in stampa, sta pensando al turnover per la gara che può valere la Liga con l’Espanyol: “Penso che Benzema e Vinicius si riposeranno. Se i giocatori stanno bene devono giocare, ma se qualcuno ha bisogno di riposare lo lascio riposare. Non perché sarà una partita facile, ma se c’è il rischio di infortunio meglio che riposino”.

FOTO: Sito Real