Il Real non sfonda, l’Arsenal sbaglia un rigore con Saka: è 0-0 al Bernabeu

Primo tempo indenne per l‘Arsenal al Bernabeu, in casa del Real Madrid. Anzi, se c’è una squadra che deve recriminare sono proprio i Gunners che hanno avuto un calcio di rigore, fallito.

Il Real parte fortissimo come prevedibile. Potenziali occasioni dei blancos ma i più pericolosi sono i Gunners con le conclusioni di Saka e Martinelli. Al 19′, chance clamorosa per i Gunners, viene assegnato un calcio di rigore. Dagli 11 metri va Saka che prova un cucchiaio pessimo. Para Courtois. Al 23′, il rigore viene assegnato al Real Madrid. Dopo una lunga revisione, il rigore non viene assegnato, anche giustamente, tra le proteste del Bernabeu. Vengono assegnati 7 minuti di recupero. Il Real non riesce a sbloccare la gara, l’Arsenal per ora controlla il 3-0 dell’andata.

Foto: twitter Arsenal