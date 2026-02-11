Il Real Madrid trova l’accordo con la UEFA sulla Superlega: il comunicato

11/02/2026 | 15:40:08

Il Real Madrid ha annunciato tramite un comunicato congiunto con la UEFA di aver trovato un accordo riguardante la Superlega.

Questo il comunicato:

“La UEFA, i club calcistici europei e il Real Madrid CF raggiungono un accordo per il bene del calcio europeo.

Dopo mesi di discussioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo, la UEFA, i club calcistici europei (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo sui principi per il benessere del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine del club e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia.

Questo accordo di principi servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Super League europea, una volta che tali principi saranno eseguiti e implementati”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid

