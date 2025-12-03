Il Real Madrid risponde al Barcellona: 3-0 all’Athletic Bilbao. Mbappé da record

03/12/2025 | 21:05:13

Anche il Real Madrid ha anticipato la gara di Liga visto lo stop per la Supercoppa di Spagna. I blancos tornano al successo e battono con un secco 3-0 l’Athletic Bilbao. A San Mames decide una doppietta di un super Mbappe (25esimo gol stagionale in 19 partite, il numero 16 in 15 partite di campionato da record), che ha sfornato anche l’assist per la rete di Camavinga. Un 3-0 che riavvicina i Blancos al Barcellona distanti solo di un punto.

Foto: sito Real Madrid