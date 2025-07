Il Real Madrid punta Ouzane: il classe ’09 dell’Ajax vicino alla firma coi Blancos

06/07/2025 | 16:20:06

Il Real Madrid è pronto a chiudere un colpo sorprendente in prospettiva futura. Come riportato da Mundo Deportivo, i blancos sarebbero a un passo dall’ingaggio di Amine Ouzane, centrocampista classe 2009 dell’Ajax. Il trasferimento potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Un’operazione atipica per i madrileni, che starebbero assicurandosi il talento marocchino prima ancora del suo esordio in prima squadra. Ouzane è nel vivaio dei Lancieri dal 2016 ed è considerato uno dei prodotti più promettenti del settore giovanile. Nato nei Paesi Bassi da genitori marocchini, ha giocato a livello U15 con entrambe le nazionali prima di scegliere il Marocco. Con i Leoni dell’Atlante ha brillato nella Coppa d’Africa Under 17, dove è stato eletto miglior giocatore del torneo. Secondo ESPN, l’Ajax avrebbe provato a trattenerlo: l’attuale tecnico John Heitinga avrebbe persino contattato personalmente il giocatore per convincerlo a restare ad Amsterdam. Ma nonostante questi tentativi, Ouzane sembra deciso a firmare il suo primo contratto da professionista con il Real Madrid.

Foto: sito ufficiale Real Madrid