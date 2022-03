Il Real Madrid punta la 35a Liga: stasera l’occasione di staccare il Siviglia

Nonostante un rendimento non proprio continuo, il Real Madrid sta viaggiando a vele spiegate verso la vittoria del trentacinquesimo campionato. Il vuoto di potere creatosi in Spagna dopo l’addio di Messi e il calo stagionale dell’Atletico Madrid ha fatto sì che solo il Siviglia abbia tenuto il passo dei Blancos. Ieri, però, gli andalusi sono incappati in un pareggio a reti bianche sul campo dell’Alaves rimanendo 5 punti sotto la capolista. A questo punto per la squadra di Ancelotti la partita di stasera contro la Real Sociedad rappresenta un’occasionissima in vista del prosieguo della stagione: conquistando l’intera posta in palio, il Real Madrid relegherebbe il Siviglia a meno 8 quando mancano solo 11 giornate alla fine del torneo.

Foto: Twitter Real Madrid