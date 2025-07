Il Real Madrid pesca dal vivaio dell’Atletico: arriva il talento Gabriel Castrelo

01/07/2025 | 13:52:55

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid ufficializzerà nelle prossime ore diversi innesti nel proprio settore giovanile. Tra questi spicca l’arrivo di Gabriel Suárez Castrelo, centrocampista offensivo proveniente dall’Atletico Madrid. Dopo aver rifiutato il rinnovo con i colchoneros e essere stato escluso dalla prima squadra giovanile, Suárez, autore di 8 gol in 21 presenze, è pronto a vestire la maglia blanca. Oltre a lui, il club madrileno ha acquisito altri promettenti giovani come Ares Capetana, esterno destro Under 16 dal Leganés, e i centrocampisti Mario Bullón, Pablo Ibáñez e l’esterno Hugo Sarmiento, provenienti dal Getafe. Un altro innesto di rilievo è il mancino svedese Leon Westin, 16 anni, ex Las Palmas e già convocato nelle nazionali giovanili della Svezia.

Foto: sito ufficiale Real Madrid