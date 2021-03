Il Real Madrid passa per 3-1 al Municipal de Balaidos, campo del Celta Vigo: firme di Benzema (doppietta) e Asensio nel recupero. Per i padroni di casa aveva accorciato le distanze Santi Mina.

Ora i Blancos sono a -3 dall’Atletico, che però ha una gara in meno e giocherà domani contro l’Alaves.

Foto: Twitter Real Madrid