Il Real Madrid offre Camavinga al Manchester City: riflessioni in corso

01/07/2026 | 23:20:09

Il Real Madrid offre Camavinga al Manchester City, è questa l’indiscrezione riportata da Marca. Nelle ultime ore, ci sono stati contatti diretti tra i Blancos e il Manchester City per il centrocampista francese, una mossa che ha l’approvazione di José Mourinho , che non è stato del tutto convinto dalle prestazioni di Camavinga nelle ultime stagioni. Il club inglese ha ricevuto la proposta dal Real Madrid e sta valutando il possibile approdo di Camavinga, giocatore molto apprezzato per la resistenza e la sua prestanza fisica.

Foto: Instagram camavinga

