Il Real Madrid nella storia della Liga: è il primo club a vincere 1700 partite

Il Real Madrid ha scritto un altro pezzo di storia del massimo campionato spagnolo. Con la vittoria contro l’Espanyol (2-0 firmato Varane e Benzema) i Blancos di Zidane sono diventati la prima squadra in assoluto nella Liga raggiungere le 1700 vittorie. Un record da urlo per il club di Florentino Perez che, con i tre punti odierni, mantiene la vetta della classifica in attesa della gara del Barcellona, impegnato contro il Maiorca in casa al Camp Nou.

1700 – @realmadriden are the first team to reach 1700 wins in LaLiga history. Milestone. pic.twitter.com/h4v4tqrups — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2019

Foto: sito ufficiale Real Madrid