Il Real Madrid è sulle tracce di Igor Gomes, il nuovo Kakà

Il Real Madrid vuole pescare in Brasile. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da AS, il club madrileno avrebbe messo gli occhi su Igor Gomes, centrocampista offensivo 21enne del San Paolo. Cresciuto nel settore giovanile del club paulista, da quando ha debuttato in prima squadra ha collezionato 44 partite e 5 reti. In patria molti lo definiscono il “nuovo Kakà”, per le sue caratteristiche tecniche molto simili a quelle dell’ex-Milan e Real Madrid.Su di lui – che ha una clausola da 50 milioni di Euro – è molto forte l’interesse di club europei, fra cui Barcellona, Siviglia e Ajax.

Foto: UOL