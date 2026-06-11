Il Real Madrid avanza per Bernardo Silva: c’è fiducia

11/06/2026 | 20:20:35

Il Real Madrid si iscrive alla corsa per Bernardo Silva, i Blancos sono fiduciosi nel completare l’affare, come riportato da Ben Jacobs di Giveme Sports. Atletico Madrid e Barcellona gli altri club che hanno tenuto colloqui, ma il Real è ottimista e mira a finalizzare un accordo rapidamente. Il Barcellona ci ha provato seriamente ma senza chiudere l’affare, mentre l’Atletico Madrid ha sondato il portoghese.

Foto: Instagram Manchester CIty