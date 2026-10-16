Il Real Madrid attacca Tebas: “Chiediamo le dimissioni immediate”

La nota ufficiale del Real Madrid contro Tebas: “In risposta alle dichiarazioni rilasciate da Javier Tebas, presidente della Liga e vicepresidente della Federazione calcistica spagnola, nelle quali paragona i metodi di azione della dirigenza del Real Madrid a quelli utilizzati da Joseph Goebbels, Ministro della Propaganda del regime nazista, indicando Real Madrid Television come strumento di questa presunta strategia, il Real Madrid CF dichiara quanto segue:

Il Real Madrid CF considera assolutamente intollerabile ed estremamente grave che una persona che ricopre due posizioni di massima responsabilità nel calcio spagnolo ricorra a paragoni tra i metodi di propaganda del club e quelli del regime nazista, al fine di screditarlo, la sua dirigenza e il suo canale televisivo. La precisazione che non si riferisce all’ideologia nazista non attenua la natura profondamente offensiva, moralmente ripugnante e istituzionalmente indegna delle sue dichiarazioni.

Queste dichiarazioni costituiscono l’ennesimo episodio dei ripetuti attacchi di Javier Tebas contro il Real Madrid, il suo presidente e i suoi organi di stampa. È inaccettabile che utilizzi domande, informazioni o opinioni di giornalisti esterni al club per rivolgere le sue critiche denigratorie contro di noi, attribuendoci azioni di terzi per le quali non abbiamo alcuna responsabilità.

È particolarmente grave che Tebas utilizzi queste dichiarazioni per mettere in discussione la legittimità delle azioni del Real Madrid e di Real Madrid Television in relazione al caso Negreira. Data la mancanza di risposta alla straordinaria gravità del caso Negreira da parte delle due istituzioni in cui Javier Tebas ricopre posizioni di primaria importanza, il nostro club è stato costretto a rivolgersi direttamente alla UEFA per chiedere un’indagine completa sui pagamenti effettuati per anni dal Barcellona al vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale e l’adozione delle misure necessarie a garantire l’integrità delle competizioni. Il Real Madrid chiede inoltre una completa revisione del sistema arbitrale e delle strutture di governo, gestione, supervisione e disciplina della federazione, attraverso la sostituzione di coloro che ricoprivano incarichi di responsabilità durante quel periodo. È particolarmente significativo che Javier Tebas, presidente della Liga e vicepresidente della Federazione calcistica spagnola, l’organizzazione a cui appartiene il Comitato Tecnico Arbitrale, dedichi i suoi sforzi a screditare il Real Madrid invece di promuovere, dalle sue responsabilità istituzionali, il chiarimento di questi gravissimi eventi e la necessaria rigenerazione del calcio spagnolo.

La condotta ripetuta di Javier Tebas dimostra una mancanza di neutralità, rispetto e imparzialità incompatibile con le sue responsabilità istituzionali. I suoi continui attacchi al Real Madrid e a coloro che chiedono trasparenza e riforme costituiscono, a parere del nostro club, una vera piaga per il calcio spagnolo.