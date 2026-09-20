Il Real Madrid attacca: “Derby segnato da un pessimo arbitraggio”

20/09/2026 | 21:15:27

Duro comunicato del Real Madrid dopo il derby perso contro l’Atletico: “Il Real Madrid ha perso al Metropolitano un derby segnato dal pessimo arbitraggio di Ortiz Arias, che nel primo tempo non ha espulso Cuti Romero per un pestone al ginocchio di Bellingham (nonostante fosse andato a rivedere l’azione al monitor) né Kang-In Lee per un pestone sulla caviglia sinistra di Valverde. Entrambe le decisioni hanno indirizzato l’incontro, che si è risolto nel secondo tempo a favore dell’Atlético. Fino allo scoccare della mezz’ora, la partita ha offerto pochissime azioni pericolose. Ma da quel momento in poi le polemiche si sono impadronite del derby. Al 35′, su un pallone conteso, Bellingham è arrivato prima di Cuti Romero e il difensore dell’Atlético gli ha piantato i tacchetti nel ginocchio sinistro. Ortiz Arias ha estratto il giallo per il nostro giocatore, ma è stato richiamato da Trujillo Suárez per rivedere l’azione al monitor. Dopo averla rivista, ha tolto l’ammonizione a Bellingham e ha mostrato il giallo al difensore rojiblanco invece di espellerlo. Nove minuti più tardi, ecco il secondo errore decisivo dell’arbitro, che non ha sanzionato un’entrata di Kang-In Lee su Valverde, colpito con i tacchetti alla caviglia sinistra. Ortiz Arias seguiva l’azione da due passi, ma non ha estratto il rosso (né tantomeno il giallo) nei confronti del giocatore dell’Atlético, e in questa occasione non è nemmeno stato richiamato dal VAR da Trujillo Suárez”.

foto x real