Il Real Madrid annuncia Rodrygo: superate le visite mediche

Ennesimo acquisto di queste prime settimane per il Real Madrid. I blancos hanno annunciato l’acquisto dell’attaccante brasiliano Rodrygo Goes. Il 18enne arriva dal Santos per 45 milioni di euro, e ha firmato un contratto fino al 2025. Il giocatore, come annunciato dal club spagnolo, ha sostenuto e superato le visite mediche, e sarà presentato al Santiago Bernabeu in giornata. Il giocatore, in attacco, sarà chiuso da Benzema e Jovic, per questo è probabile il suo impiego nel Castilla, la seconda squadra del Real Madrid.

Foto Twitter Real Madrid