Il Real impatta in casa del Betis (0-0). Il Barcellona scappa a +9

Il Real Madrid pareggia 0-0in casa del Betis Siviglia, che in casa riesce a difendersi e condanna la squadra di Ancelotti ad un pari. Le Merengues per la seconda gara consecutiva non trovano la rete e scivolano a -9 dal Barcellona capolista che si avvicina al traguardo della vittoria della Liga.

Foto: sito Real