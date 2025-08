Il Real fatica a liberarsi degli esuberi: c’è chi non vuole lasciare Madrid

02/08/2025 | 14:50:21

Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid sta incontrando serie difficoltà nel piazzare i giocatori in esubero. Il quotidiano spagnolo titola in modo eloquente: “Nessuno vuole andarsene da Madrid”. Nove calciatori sono attualmente sotto osservazione da parte del club, tra cui nomi di rilievo come Rodrygo, Rüdiger, Alaba e Ferland Mendy. Il problema principale, oltre alla volontà dei giocatori di restare nella capitale, è la totale assenza di offerte concrete sul tavolo. Tra i profili più appetibili ci sarebbero Dani Ceballos e lo stesso Rodrygo, ma finora nessuna trattativa ha preso corpo.

Foto: Instagram Real