Il Real e il mercato in uscita: la strategia dei Blancos per risparmiare 75 milioni di ingaggi

Il Real Madrid è già al lavoro in vista della prossima sessione di mercato. Il club di Florentino Perez cercherà di rinforzare la rosa con qualche innesto di spessore e, per riuscirci, ha intenzione di alleggerire pesantemente il monte ingaggi. Come? Ovviamente sfoltendo la rosa. Il quotidiano AS ha reso noti i nomi dei giocatori in uscita e che quindi non rientrano nei piani di Zidane: si parte da Bale, che guadagna ben 29 milioni di euro a stagione, si arriva a James Rodriguez (16,4 milioni a stagione), passando per Mariano Diaz (8 milioni), Brahim Diaz (7 milioni) e altri giovani. In totale, la strategia del Real prevede un risparmio di circa 75 milioni di euro dal monte ingaggi attuale. Un taglio che dovrebbe permettere ai Blancos di fronteggiare nel migliore di modi l’emergenza in atto e allo stesso tempo di poter operare sul mercato con maggior libertà.

Foto: sito ufficiale Real Madrid