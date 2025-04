Il Real chiede di anticipare la sfida con l’Alaves: no della Liga. Il motivo

No della Liga al Real Madrid. Stando a quanto riferito da Cadena SER, i Blancos avrebbero chiesto di anticipare a sabato – oggi – la gara contro l’Alaves per rifiatare maggiormente in vista della sfida di Champions contro l’Arsenal. Ma il match valido la trentunesima giornata di LaLiga (campionato spagnolo) previsto domenica 13 aprile alle ore 16:15 non subirà cambiamenti. Nonostante la mail inviata circa tre settimane fa dal club di Florentino Perez, dove si specificava dei rivali di campionato d’accordo per anticipare la partita e della petizione “totalmente ragionevole” – a detta del Real -, LaLiga ha deciso di declinare la proposta. E il motivo è il seguente: “Non possiamo rispondere alla richiesta perché non è stata presentata in tempo: vengono prese in considerazione soltanto se presentate prima della pubblicazione ufficiale dei calendari”. La finestra concessa risultava dallo scorso 13 marzo al 20 dello stesso mese, ma la squadra di Ancelotti si è mossa solo al termine della scadenza.

Foto: Twitter real Madrid