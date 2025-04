Il Real chiarisce: “Non abbiamo mai pensato di non presentarci domani”

Di seguito il comunicato: “Di fronte alle voci emerse nelle ultime ore, il Real Madrid C. F. comunica che la nostra squadra non ha mai pensato di rinunciare alla finale di domani.

La nostra società comprende che le sfortunate e inappropriate dichiarazioni degli arbitri designati per questa partita, fatte 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di trascendenza mondiale che vedrà centinaia di milioni di persone e per rispetto anche di tutti i tifosi che hanno previsto il suo viaggio a Siviglia, e a tutti coloro che sono già nella capitale andalusa.

Il Real Madrid capisce che devono prevalere i valori del calcio, nonostante l’ostilità e l’animazione che oggi sono emersi, ancora una volta contro il nostro club, da parte di questi arbitri designati per la finale”.

Foto: Logo Real