Il Real Betis punta Samu Lino: secondo AS, il club biancoverde intende avanzare nell’operazione quando ci saranno più uscite. Dopo il recente acquisto di Isco, Ramón Planes è ancora alla ricerca di giocatori per rafforzare la rosa e il calciatore dell’Atletico Madrid che nell’ultimo anno ha giocato in prestito al Valencia è uno dei profili sondati.

Foto: Instagram Samu Lino