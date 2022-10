Il rammarico di Dionisi: “L’Inter non meritava di vincere. Cosa sarebbe successo con Berardi?”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Inter, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha così commentato la sconfitta per 2-1 maturata contro i nerazzurri: “Né deluso né arrabbiato, sono dispiaciuto. Ce la siamo giocata alla pari per 70 minuti, sono d’accordo con i commenti in studio: questa partita l’Inter non meritava di vincerla. Credo che entrambe abbiano giocato per vincere, forse il risultato più giusto sarebbe stato il pari. Peccato, ci sono mancati gli ultimi venti minuti, potevamo provare a vincerla. Noi a livello di individualità abbiamo qualcosa in meno rispetto a loro, il rammarico è non essere stati lucidi fino alla fine come nei 70 minuti precedenti. Faccio una provocazione: che sarebbe successo con Berardi? Chi ha giocato ha fatto bene, è normale che senza il giocatore più importante gli altri si sentano responsabilizzati, speriamo che questo rimanga anche col rientro di Domenico, che spero rientri presto. In tutte le squadre il giocatore più importante pesa, da noi ancora di più. Speriamo che il suo ritorno non tolga niente, ma sono sicuro che sarà così e che ci darà di più”. Poi è tornato a parlare su un episodio arbitrale avvenuto prima del calcio d’angolo che ha portato al gol l’Inter: “Non mi piace tanto parlare degli arbitri, di solito quando chi salta si fischia fallo a favore di chi fa ponte. È la prima volta che lo vedo succedere”.

Foto: Twitter Sassuolo