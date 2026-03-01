Il Qatar ferma il calcio: “Tornei e competizioni bloccati fino a nuovo avviso”

01/03/2026 | 13:00:16

Dopo l’intercettazione di missili su Doha e la dura condanna ufficiale degli attacchi missilistici iraniani, la Qatar Football Association ha annunciato il rinvio di tutte le competizioni. Il comunicato ufficiale: “Tutti i tornei, le competizioni e le partite sono bloccati fino a nuovo avviso. Le date di ripresa saranno comunicate successivamente attraverso i canali ufficiali” si legge nel messaggio che si conclude con un appello alla sicurezza del Paese.

logo qatar football association