Il pullman del Napoli è arrivato allo stadio Maradona sommerso da migliaia di tifosi

Entusiasmo alle stelle a Napoli in vista della gara di questa sera contro il Milan, per il rtiorno dei quarti di finale di Champions League. Una folla oceanica ha accolto il pullman del Napoli allo stadio Maradona. Entusiasmo incredibile, cori, fumogeni, ad accompagnare Osimhen e compagni verso l’impianto di Fuorigrotta.

Anche il Milan è in viaggio verso lo stadio. ovviamente fischi e cori di sfottò verso i rossoneri.

Foto: Instagram Napoli