Il PSV rimonta il Go Ahead Eagles e si aggiudica la Supercoppa d’Olanda

03/08/2025 | 21:35:39

Oggi si è giocata la Supercoppa d’Olanda tra il PSV Eindhoven, campione in carica, e il Go Ahead Eagles, vincitore della Coppa nazionale. A sorpresa, il Go Ahead Eagles è passato in vantaggio al 35’ grazie a Mathis Suray. Il PSV ha reagito nel finale: al 78’ un autogol di Gerrit Nauber ha permesso ai ragazzi di Bosz di pareggiare, mentre all’84’ Sergino Dest, ex Barcellona, ha firmato la rete decisiva, regalando al PSV la vittoria per 2-1.

Foto: insta psv